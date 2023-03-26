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Asılsız yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Diyarbakır’da bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Diyarbakır'da bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.



Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Musa Anter Caddesi'nde Aydın Sitesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarında bulunan siteden duman çıktığı ihbarını yapan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Binadaki katları inceleyen ekiplerin herhangi bir yangına rastlamadığı belirtilirken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, itfaiye istasyonuna geri döndü.

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