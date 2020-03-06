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Asırlık mantar kaya görenleri hayrete düşürüyor

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde asırlık mantar şeklindeki kaya, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde asırlık mantar şeklindeki kaya, görenleri kendine hayran bırakıyor.


Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan asırlık mantar şeklindeki kaya görenleri hayrete düşürüyor. İnce bir sütunla ayakta duran kaya parçası yıllara meydan okuyor. Özellikle bölgede çobanlık yapan vatandaşların mekanı haline gelen kaya, görenleri hayran bırakıyor.


İlçede yaşayan vatandaşlardan Mustafa Efe, "Mantar kaya yüz yıllardır var. Hayvancılık yapıyoruz. Yazın burada barındırma yeriydi. 100 yıl önce dedelerimiz babamıza anlatmıştı. Babamız da bize anlatıyor. Biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatıyoruz” dedi.

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