Asırlık nine torununun çocuğunu gördü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan ve kimliğinde Hicri takvime göre 1330 doğumlu olan asırlık nine, torununun çocuğunu da kucağına aldı.

Kocaköy ilçesinde bahçeli bir evde yaşayan Hicri takvime göre 1330 doğumlu Hamide nine, görenleri kendisine hayret bırakıyor. Miladi takvime göre 1914 doğumlu olan Hamide nine, 105 yaşında torununun çocuğunu kucağına aldı. Yaklaşık 130 torunu ve onlarca torununun çocuğu bulunan Hamide nine, kendi imkanlarıyla ibadetini de yerine getiriyor.

Asırlık çınarın oğlu Hayri Kılıç, annesinin sadece kendilerinin değil Kocaköy ilçesinin de annesi olduğunu söyledi. Hayri Kılıç, "Annem Hicri takvime göre 1330 doğumlu, yani 1914 yılına tekabül ediyor. O doğduğunda dedem asker, seferberlik ilan ediliyor, Osmanlı-Rus savaşına katılıyor. Dedemi Murat Çayı'na atıyorlar ve hayatını kaybediyor. Annem yalnız kalıyor. Annem bugün 105 yaşında ve sağlığı gayet yerinde. Torununun çocuğunu da gördü. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, sağlıklı ve dinç. Annem hala hem çocuklarına hem de torunlarına çok bağlı, yaklaşık 130 torunu var. Bütün torunları zaten etrafında dolanıyor. Hepimizin annesidir, Kocaköy'ün annesidir. Koca çınarı yitirmek istemiyoruz, umarım daha uzun yıllar sağlıkla aramızda kalır" dedi.