Aşıya teşvik için kampanya başlattı

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri aşı olan vatandaşlara yüzde 15 indirim başlattı.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan şubelerinde aşı olan vatandaşlara yüzde 15 indirim başlattı. Amaçlarının aşıya teşvik ve aşı olan vatandaşları ödüllendirmek olduğunu aktaran şube müdürü Mehmet Aydaş, bu uygulamanın Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı'nın talimatlarıyla başladığını aktardı. Aydaş, “Biz Hacıbaba Pastaneleri olarak yeni bir uygulamaya geçtik. Tüm şubelerimizde Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Elaldı'nın öncülüğü ve talimatları doğrultusunda aşı olan vatandaşlarımıza yüzde 15 indirim uygulamaktayız. Biz bu indirimi hem bir farkındalık oluşturmak amacıyla, hem de aşı olan vatandaşlarımıza bir ödül mahiyetinde bu indirimi uygulamaktayız. Bir nebzede olsa insanlarımızı aşıya teşvik amacıyla bunu oluşturmaktayız. Bu uygulamamız ayın 6'sına kadar geçerli, tüm aşı olan vatandaşlarımızı bize bekler olmayanlarda olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Güzel uygulama destek vermek gerekiyor”

Alışverişe gelen vatandaşlardan Aziz Karaaslan, uygulamanın güzel olduğunu ve destek verilmesi gerektiğini kaydederek aşı çağrısında bulundu. Karaaslan, “Destek veren tüm işletmelere çok teşekkür ediyoruz. Bu hastalığın önlenebilir tek bir önlemi o da aşı olmaktır. Kurallara uyarak aşımızı da olduğumuzda bu işi bitirmiş oluruz. Lütfen bu hastalığı hafife almayın, tek koruma yöntemimiz aşı, aşınızı olun ve bir başkasının hakkına girmeyin. Bu hastalık öyle bir hastalık ki o an o hastalığı bilmezsiniz. Öğrenene kadar bulaştırmış olursunuz. Hacıbaba Pastanelerinin yönetimi zaten bu memlekette, çok sayıda çalışan istihdam ettiği için ve memleketimize yatırım yaptıkları için onları seviyoruz, ürünleri de kaliteli o yönden de hizmetleri çok güzel” diye konuştu.