İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu, teröristler tarafından kaçırıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine bir aile daha katıldı.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 498'inci gününe girdi. Eylemin 498'inci gününde bir aile daha çocuğunu terörün elinden kurtarmak için evlat nöbetindeki çadırın önüne geldi.


7 yıl önce 15 yaşında iken Van'da kaçırılan Şaban Ağa için evlat nöbetine katılan anne Begirha Ağa ve kardeşi Ebubekir Ağa, evlatlarını almadan eyleme son vermeyeceklerini söyledi. Kardeşi Ebubekir Ağa, "Ağabeyim küçük yaşta dağa kaçırıldı, annemle birlikte eylemimizi burada sürdüreceğiz. Ağabeyimi HDP'den istiyoruz, gelmediği taktirde eylemimizi sürdüreceğiz. Ağabeyim beni duyuyorsan vatanına geri dön, inşallah gelirsin. Askeri elbisesi satan dükkanda çalışıyordu, işe gitti diye çıktı, patronu bizi aradı gelmedi dedi. Biz de onu aradık telefonuna ulaşamadık, hemen polislere gittik, ağabeyimin kayıp ihbarını yaptık. Aradık kendisinden hiçbir haber alamadık" dedi.


Anne Begirha Ağa ise evladına seslenerek hasta olduğunu geri dönmesini istediğini vatanına geri dönmesi için çağrıda bulundu.


Begirhan Ağa ve Ebubekir Ağa, konuşmaların ardından Şaban Ağa'nın fotoğrafını alarak çadırda eyleme başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.