ASKF, Diyarbakır'da spor bileşenleri ile buluştu

İstişare toplantısına spordan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, ASKF Başkanı Dayan, kulüp başkanları ve spor bileşenleri katıldı. Burada konuşan spordan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, bu tür organizasyonların sık sık yapılması gerektiğini söyledi. Coşkun, “Diyarbakır'da futbola ayrı bir ilgi alaka var 7 aydır buradayız. Diyarbakır'a nasıl bir sportif alanda olsun gençlerimize nasıl bir kattı sağlayabiliriz gayreti içerisin de daha nasıl geliştirebiliriz onun çalışmaları içindeyiz. Diyarbakır'da 2 profesyonel takımı var biz bu takımlarımıza ek olarak kaç takım daha üst liglere çıkarabiliriz noktasındayız” dedi.

ASKF Başkanı Remzi Dayan ise BAL'ın 17 Nisanda başlayacağını hatırlattı. Dayan, "Diyarbakır'da Bismil 1936 Spor ve Silvan 21 Spor Kulüplerinde BAL'a çıkma müjdesini aldık. Diyarbakır'ı 6 takım BAL'da temsil edecek bugün burada geniş kapsamlı bir istişare toplantısını yapma gerektiğini duyduk. Diyarbakır'ın sporuyla ilgi tüm birleşenlerini bir araya getirerek tüm sorun ve çözümler noktasında birlikte hem dertlerimizi hem de tanışma fırsatı bulmak adına kahvaltıda bir araya gelmek istedik. Toplantımıza iştirak eden herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kentte sporla ilgili çalışma ve projeler değerlendirildi