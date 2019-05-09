ASKF Olağan Genel Kurulu yapıldı

Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Olağan Genel Kurulu'nda Remzi Dayan 6. kez güven tazeledi.

Abdulsamet Karakaş'ın divan başkanlığı yaptığı kongrede divan katipliğini de Nadir Şehir ile Aykut Gençoğlu yaptı. Faaliyet ve denetleme raporlarının okunmasının ardından oylamaya sunuldu. Raporların oy birliği ile kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

Yapılan oylamada, Remzi Dayan 6. kez Diyarbakır ASKF Başkanı seçildi. Seçimden sonra delegelere konuşan Dayan, “Bundan böyle de yeni seçilen genç ve dinamik yönetimiyle sorunların çözümü konusunda elimizden geleni yapacağız. Beni destekleyen ve desteklemeyen bütün delegelerimize teşekkür ediyorum. Hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.