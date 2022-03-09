ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığı'na Aytekin görevlendirildi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanlığı'na Avukat Mehmet İhsan Aytekin görevlendirildi.

AK Parti eski il başkan yardımcısı Avukat Mehmet İhsan Aytekin, ASKON Genel Merkezi tarafından görevlendirildiğini söyledi. Görevin verilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde ASKON Diyarbakır Şubesine kurumsal bir kimlik kazandırmak istediklerini ifade eden Aytekin, “Üye sayımızı hem nicelik hem de nitelik yönlerinden belli bir standartta ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Çalışmalarımızı yaparken Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarla ve siyasi partilerle uyumlu bir şekilde çalışarak şehrimize hizmet etmeye çalışacağız. Gerek ilimizde faaliyet gösteren iş adamları, gerekse diğer ilerimizdeki iş adamlarınızın şehrimize yatırım yaparak istihdam oluşturmaları için öncü olmak isteriz” dedi.