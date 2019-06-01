ASKON Diyarbakır'da iftar verdi

Diyarbakır'da iftar yemeğine katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, devlete olan inançlarının tam olduğunu belirterek, “Kaygımız yok, devletimize güvenimiz tamdır. Diyarbakır, her şeyin daha iyisini çok fazlasıyla hakketmektedir. Biz biliyoruz ki, Kürdü, Türkü, Çerkezi ile işçisinden işverenine, sanatçısından zanaatkarına, bürokratından vatandaşına kadar hep birlikte omuz omuza vererek dik durarak, eğilmeden bükülmeden zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.

Diyarbakır'da iftar yemeğine katılan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Aydın'ın yanı sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasırlanlı ile çok sayıda kişi katıldı.

“Diyarbakır, her şeyin daha iyisini çok fazlasıyla hakketmektedir”

İftar yemeğinde konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Diyarbakır genç nüfus oranı, eşsiz coğrafyası, 200 milyon dolara yaklaşan ihracat rakamı ile her yıl büyümesini geliştiren lokomotif illerin başında geldiğini ve uluslararası ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Aydın, "Tarihi yapıları, yöresel lezzetleri, kültür ve festivalleri, el sanatları, coğrafyası ve misafirperver insanı ile bir cazibe şehridir. Milattan önce 7 binli yıllardan bugüne bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır, bugün gelinen noktada her şeyin daha iyisini çok fazlasıyla hakketmektedir” dedi.

“Bu kadim şehri yarınlara hazırlamalıyız”

Diyarbakır için yapılması gereken çok şey olduğunu belirten Aydın, “Bunun için öncelikle kardeşlik hukuku içinde birliğimize ve dirliğimize sahip çıkarak, ülke refahımızı ve bekamızı kırmızı çizgilerle belirleyerek bu kadim şehri yarınlara hazırlamalıyız. Bu eşsiz coğrafya güvenli bir liman olduğunda birçok hizmetin de buraya koşa koşa geleceğinden hiç şüphemiz yok. Ha keza geçen yıl çoğunluğu İstanbul firmalarından oluşan 49 firmaya tekstil ihtisas organize sanayi bölgesinde yer tahsisi gerçekleştirilmiş, Diyarbakır'ımızın üretimine ve istihdamına katkıda bulunulmuştur. Anadolu sermayesi dün olduğu gibi bugün de zora taliptir. Nerelerden hangi ekonomilerden bugünlere geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hiçbir zaman işimizi, gücümüzü, malımızı devletimizin bekasından, milletimizden istiklal ve istikbalinden öncelemedik. Bu nedenle kaygımız yok, devletimize güvenimiz tamdır. Biz biliyoruz ki, Kürdü, Türkü, Çerkezi ile işçisinden işverenine, sanatçısından zanaatkarına, bürokratından vatandaşına kadar hep birlikte omuz omuza vererek dik durarak, eğilmeden bükülmeden zorlukların üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ile bu millet Rabbimin yolunda birdir, bütündür, kardeştir” diye konuştu.

Nasıranlı: Ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz

Genel Başkan Aydın'ın ardından konuşan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasırlanlı ise, “ASKON Diyarbakır Şubesi olarak yaklaşık bir yıl önce göreve başladık ve bir yıllık süreç içeresinde iş insanımızla birlikte Diyarbakır'a istihdama yönelik ne yapabiliriz ödev olarak, önümüze koyup çalışmalarımıza başladık. ASKON kurulduğu günden bu yana ticari ahlaka önem veren ve bu çerçevede ticaretini yöneten mütedeyyin iş adamlarıyla yola çıkmıştır. Bizim için ticari menfaatimiz ve diğer tüm menfaatimiz asla ülkemizin geleceği milletimizin menfaati ve devletin bekası önüne geçemez. Biz bu anlayışla milletimizin refahı için ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından ASKON Genel Başkanı Aydın ve Nasıranlı ve beraberindekiler ile birlikte Sur ilçesinde esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Nasıranlı'ya Sur ilçe esnafı tarafından büyük teveccüh göstermesi ASKON Başkanı Orhan Aydın'ı memnun etti.