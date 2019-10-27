ASKON'dan üye iş yerlerine ziyaret

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, ASKON Diyarbakır üyelerini tek tek ziyaret ederek, üyelerin istek ve şikayetlerini değerlendiriyor. Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, Diyarbakır'a ve ülkeye yaptığı işlerle katma değer katan, işini düzgün yapan, güvenilir büyük bir aile olduklarını söyledi. Av. Nasıranlı, "Biz her zaman üyelerimizin yanında olup onların işlerini büyütmesi ve geliştirmesi için destekliyoruz. ASKON ailesi büyüdükçe üyelerimiz işlerini geliştirdikçe, Diyarbakır'ın gelişeceğine inanıyorum. Kurumlarımızla birlikte ahlaka ve hukuka uygun olarak Diyarbakır'a hizmet ediyoruz. Bu vesile ile bizlerle yol yürüyen her arkadaşım bizim için önemli, çünkü hepimizin tek derdi var işsizliği azaltmak. Bizler rantın peşinde koşan olmadık, bizler en kritik zamanda sadece memlekete ne katkı sağlarız ona göre kararlar alıp ona göre girişimler yapan, hızla büyüyen gücüne güç kattıkça Diyarbakır'ı güçlendiren samimi bir ASKON ailesiyiz. Destek ziyaretlerimiz her hafta sonu devam edecek" dedi.