Aslan, Bismil'de aday öğretmen seminerine katıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere, Aslan'ın yanı sıra Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, öğretmenliğin sevgi mesleği olduğunu söyledi. Aslan, “Öğretmenlik kutsal olduğu kadar zordur, zor olduğu kadar da kutsaldır. Bir sözünüzle dünyanın kaderini değiştirecek dahiler yetiştirebilirsiniz. Bir sözünüzle de bir çocuğu hayata küstürebilirsiniz. Onun için her öğretmen arkadaşımızın öncelikle yüreğinin sevgiyle dolu olmasını istiyorum. Bizler öyle bir mesleğin mensuplarıyız ki anne ve babasının merhamet göstermediği bir çocuğa merhamet göstermekle, onun saçını okşamakla, onun yüreğine dokunmakla sorumluyuz. Biz böylesi kutsal bir mesleğin mensuplarıyız. Bu vesile ile ziyaretinizden büyük bir memnuniyet duyduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Hepinize okullarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Aslan, konuşmasının ardından aday öğretmenlerle soru-cevap şeklinde bir süre sohbet etti. Programın sonunda Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak tarafından Aslan'a plaket verildi.