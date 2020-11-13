İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asur Gençlik Spor Kulübü, Başkan Hüseyin Beyoğlu ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl ve Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cihan Kayaalp, beraberindeki voleybol takımı oyuncu ve teknik heyeti ile birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl ve Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cihan Kayaalp, beraberindeki voleybol takımı oyuncu ve teknik heyeti ile birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Voleybol 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın tek voleybol takımı Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, sporcu ve teknik heyet ile birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ziyarette bulundu. Başkan Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve geldiğinden beri birçok alanda Bağlar'da değişime vesile olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu'nun ev ziyaretleri, sokak sokak gezmelerini sürekli olarak takdir ettiklerini belirten Başkan Kayaalp, "Bundan dolayı kendilerinin yanlarında yer aldık. Bugün de spora verdiği desteğinden dolayı, Diyarbakır'ın Voleybol 1. Ligde oynayan tek takımı, oyuncu arkadaşlarımızla beraber bu desteği ödüllendirmek, moral ve motivasyonu yükseltmek maksatlı başkanımızı ziyaret edip, kendilerine çocukların hazırladığı bir forma ve bir teşekkür plaketi sunduk. İnşallah kendilerinin de spora desteği devam edecektir. Bundan şüphemiz yoktur. Biz başından beri kendilerini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.


Konuklarını karşılayan Başkan Beyoğlu, böyle güçlü voleybol takımına başarılar dilediğini ve destekçi olacaklarını dile getirdi. Ziyaret sonrası sporcular, hazırladıkları forma ve teşekkür plaketini Başkan Beyoğlu'na takdim edip hatıra fotoğrafı çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.