Atatürk Baraj Gölü'nde kaçak avcılık denetimi yapıldı

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Kaçak Avcılık Denetim Programı kapsamında Çermik ilçe sınırları içerisinde yer alan Atatürk Baraj Gölü'nde denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğün yürütmüş olduğu Su Ürünleri Kaçak Avcılık Denetim Programı kapsamında Çermik sınırları içerisinde yer alan Atatürk Baraj Gölü'nde denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çermik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katılımıyla Fırat Nehri'nin muhtelif noktalarında toplam uzunluğu yaklaşık bin 5000 metre olan sahipsiz durumdaki uzatma misina ağı denetim ekiplerince toplandı. Toplanan ağlarda ele geçirilen, canlı aynalı sazan, karabalık, gümüş, şabut, yılan balığı gibi türler tekrar suya bırakıldı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Nehirler ve baraj göllerinde bulunan balık popülasyonlarını olumsuz biçimde etkileyen kaçak avcılığın en aza indirilmesi ve önlenmesine yönelik denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce devam edilecektir" dedi.