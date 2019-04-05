Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yıl dönümü kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 93'üncü yılı kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıtpark'ta yer alan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır fahri hemşehriliğini kabulü ile ilgili gönderdiği telgrafın okunmasıyla sona erdi.