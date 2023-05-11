Atıcılıkta Diyarbakır'a 3 madalya

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve Diyarbakır'dan 16 sporcunun katılım sağladığı Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarında Diyarbakır atıcılık kafilesi 1 atın, 1 gümüş, 1 bronz madalya olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 05 - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında Mersin'de yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarına 25 atıcılık kulübünden 400 sporcu katıldı. 16 sporcuyla katılım sağlayan Diyarbakır atıcılık kafilesi 1 atın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 3 madalyanın yanı sıra derece yapan 14 sporcusuyla birlikte Samsun'da yapılacak olan Türkiye Atıcılık milli takım seçmelerinde Diyarbakır'ı ve kulüplerini temsil etmeye hak kazandı.

Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarında Baver Akgün genç erkekler yatarak kategorisinde altın madalya, Baver Akgün genç erkekler 3X20 metre kategorisinde gümüş madalya, Meryem Üslü, yıldız bayanlar atıcılık yatarak kategorisinde bronz madalya kazandı.