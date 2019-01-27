Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe, Fatih ve Bağcılar mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Kadim şehrimizi güzelleştiren her proje için hemşerilerimize danışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atilla, Bağcılar Mahallesinde Körükçü ailesinin misafiri oldu. Çay içip sohbet eden Başkan Atilla, görüşleri dinledi. Başkan Atilla daha sonra Fatih Mahallesinde Altun ailesinin evini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini vatandaşlarla istişare eden Başkan Atilla, sorunları ve talepleri dinledi. Ardından Kaynartepe Mahallesine geçen Başkan Atilla, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şehrin gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Başkan Atilla, "Belediyemizin her projesini yaparken gece geç saatlere kadar şantiye şefi gibi işlerimizin başında durduk. En iyi hizmeti hemşehrilerimize sunmak için hiçbir şeyden kaçınmadık. Fedekarca ve severek hemşehrilerimizin iyiliği için çalışıyoruz. Kadim şehrimizi güzelleştiren her proje için hemşerilerimize danışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya çalışmalar için teşekkür ederek, "Akşam saatlerinde bile Cumali Başkanımız sürekli bizlerin yanında yer alıyor. Görüşlerimizi dinleyerek sorunlarımıza çözüm oluyor" ifadelerini kullandı.