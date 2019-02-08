Atilla'nın aile ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde ikamet eden Soner ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, aile ziyaretlerine devam ediyor. Peyas Mahallesi'nde ikamet eden Soner ailesini ziyaret eden Atilla, aile bireyleri ile görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. Aile bireyleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatıp, aile bireylerinin Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aile bireyleri Lütfiye Atilla'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Lütfiye Atilla'ya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker eşlik etti.