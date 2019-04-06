İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Atletizm Geliştirme Projesi bölge müsabakalarında Liceli sporculardan büyük başarı

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan ‘Atletizmi Geliştirme Projesi’ Güneydoğu Anadolu Bölge seçmeleri yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan ‘Atletizmi Geliştirme Projesi' Güneydoğu Anadolu Bölge seçmeleri yapıldı.


Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan ‘Atletizmi Geliştirme Projesi' kapsamında Elazığ'da düzenlen yarışmada Lice'den Üç Damlar Ortaokulu öğrencisi Zeynel Abidin Katran ve Demirçelik Ortaokulu öğrencisi Eylem Tektaş dereceye girerek Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Eylem Tektaş ve Zeynel Abidin Katran önce ilçe yarışlarında sonra il yarışmasında 1. olarak Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Öğrencileri yarışmalara hazırlayan iki okulunda öğretmeni olan Kezban Angın, sene başından beri öğrencilere atletizme yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. İki öğrencisinin de elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Angın, “İnşallah Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da başarı elde ederek ilçemize bu gururu yaşatacağız. Bu süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Reşit Memiş'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.