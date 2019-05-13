Av yasağı denetimleri yoğunlaştırıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu 'Su Ürünleri Kaçak Avcılık Denetim Programı' kapsamında mayıs ayı içerisinde Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Batman Baraj Gölü'nde denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Batman Baraj Gölü'nün muhtelif noktalarında toplam uzunluğu yaklaşık 5 bin metre olan sahipsiz durumdaki uzatma misina ağı ve 3 adet tırıvırı, denetim ekiplerince toplandığı belirtildi. Toplanan ağlarda ele geçirilen, canlı aynalı sazan, karabalık, gümüş, şabut, yılan balığı ve yengeç gibi türler tekrar suya bırakıldığı aktarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, nehirler ve baraj göllerinde bulunan balık popülasyonlarını olumsuz biçimde etkileyen kaçak avcılığın en aza indirilmesi ve önlenmesine yönelik denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce devam edileceğini kaydetti.