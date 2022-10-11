Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle sobacılar, iş yerlerinin önünü görücüye açtı. Yarım asırdır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi.

Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı çekilirken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı. Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına her geçen gün düşmesiyle, yarım asırdır Yanık Çarşı'daki Sobacılar Sokağı'nda imalat yapan üreticiler hazırlıklarını tamamladı. Ürünlerini görücüye çıkartan üreticiler, müşteri bulamamaktan yakındı. Uzun zamandır soba üretip satan Eyüp Ağır, kırsal alanlardan gelen müşterilerden başka alıcı olmadığını ve doğalgazın rahatlık ve ekonomi sağladığını kaydetti. Ağır, “Şu anda talep yok, doğalgaz çıktı daha rahat, odun ve kömürden daha hesaplı. Dağlık yerlere ve doğalgazın gitmediği köylere satılıyor. Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi, şimdi ise müşteri yok” dedi.