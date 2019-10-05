Avrupa'da başvurmadık yer bırakmayan Alp ailesi, Diyarbakır'da çocuk sahibi oldu

Almanya'da yaşayan Mülkiye İlhan Alp çifti, Almanya ve birçok Avrupa kentinde çocuk sahibi olmak için başvurmadık yer bırakmadı. Alp ailesinin, çocuk hasreti Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından gerçekleştirilen sperm detoks ve akupunktur tedavisiyle sona erdi.

Almanya'da yaşayan Mülkiye İlhan Alp çifti, hayatlarını birleştirdikten sonra çocuk sahibi olamadı. Çocuk hasreti çeken çift, Almanya'da ve Avrupa'da birçok yere başvurdu. Çift başvurmadık klinik, gitmedik doktor bırakmadı. Arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer önerisi alan Alp çifti yaptıkları araştırmalar sonucu Diyarbakır'a gelerek klinikte tedavi süreci başlattı. Hem erkek hem de kadın faktöründen kaynaklı rahatsızlığa yapılan sperm detoksu ve akupunktur tedavisiyle gebelik kesesini gören Alp ailesinin hasreti son buldu.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının infertinite nedeniyle kliniklerine geldiklerini, Almanya'da birçok yerde tedavi uygulamaları yaptıklarını söyledi. Dr. Çoksüer, “Özellikle iğne tedavileridir, aşılama tedavileridir, tüp bebeğe yönelik birçok uygulamalar yapılmış. Arkadaş tavsiyesi vasıtasıyla Almanya'da kliniğimize tedavi için geldi. Hasta ilk geldiğinde çocuk sahibi olamayacağı yönünde umutsuz olarak kliniğimize başvurdu. Biz hastaya detaylı olarak baktığımızda bu hastamızda iki sıkıntı olduğunu gördük. Hem kadın faktörü, hem de erkek faktörü olduğunu gördük. Bu hastalarımızdan erkek için sperm detoks tedavisi verdik. Bu çok önemli. Hem sperm detoks, hem de akupunktur tedavisi verdik. Amacımız spermi güçlendirmeye yönelik tedavi vermek. Spermi güçlendirdiğimiz zaman tüp bebek başarısının da önemli faktör. Tüp bebeği çalışmasının başarıya ulaşması için sağlam yumurta elde edebilmek, sağlam sperm elde etmek. Biz bunları yaptık başarıyı elde ettik. Kadın içinde biz kadına özel infertilite için akupunktur uygulaması yaptık. Akupunktur uygulamasında da hem yumurtaları güçlendirmek, hem de rahmin güçlendirmesini sağlayıp ve bununla birlikte tedavi verdik. Bu hastada aynı zamanda mikroçip tedavisi uyguladık. Yani spermi genetik olarak ayıklama metodu” dedi.

“Almanya'dan geldikleri için onları mahcup etmemek bizim için önemli”

Spermi genetik olarak ayıklama metodunu başarıda önemli bir anahtar olarak gördüklerini ifade eden Dr. Çoksüer, “Ama asıl önemli olan şey, sperm detoks tedavisi ve aynı zamanda akupunktur tedavisi. Uygun hastalarda uygun tedavilerle başlamak bizim için önemli. Biz burada sevindiren nokta hastanın Almanya'dan gelerek onları mahcup etmemek bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı. Hasta kliniğimize geldiğinde, Avrupa'nın birçok kentinde kliniğe başvurduğunu söyledi. Birçok kentte tedavi aldığını söyledi. Hiçbir şekilde tedaviye başarıya ulaşamadıklarını dile getirdiler. Yaptığımız araştırmalar ve tedaviler sonucunda hastamızın süreci gebelikle sonuçlandı. Gebelik kesesi görüldükten sonra ailede müthiş bir mutluluk yaşandı, mutluluk çığlığı atıldı. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın inşallah. Çocuk sahibi olamayanlar lütfen hiçbir şekilde motivasyonları, umutlarını yitirmesinler. Sadece her zaman doğru arayışta, doğru yerde, doğru hekimde tedavi olmalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

Almanya'dan geldiklerini söyleyen Mülkiye Alp, “Birçok tedavi yöntemi gördüm. Ama maalesef sonuç alamadık. Hakan hocada umudu bulduk. Bize çok yardımcı oldu. Şuanda gebeyim, Allah ondan razı olsun. Rabbim bu duyguyu herkese nasip etsin çok mutluyum” diye konuştu.