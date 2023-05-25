Avrupalılar dünyaya Diyarbakır'da üretilen gözlüklerle bakıyor

Diyarbakır'da istihdam amaçlı kurulan 500 metrekarelik işletmede 40 kişi ile yola çıkıldı, daha sonra organize sanayi bölgesine taşınarak 125 çalışanı ile yıllık 2 milyon gözlük üreten firma, 200 personel ile yıllık 4 milyon gözlük üretmeyi hedefliyor.

Girişimci Bülent Yazıcıoğlu, Diyarbakır'da Metal İşleri Sanayi Sitesinde 500 metrekarelik işletmesinde 40 kişilik çalışanı ile istihdamı artırmak için Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3. etapta büyük bir işletme kurarak personel sayısını 125 çıkartıp tr90 (kemik) ve metal gözlük çerçevesi üretmeye başladı.

Yazıcıoğlu, 125 personel ile yılda ürettiği 2 milyon gözlük sayısını, personel sayısını 200'e çıkartıp 2023-2024 yılında üretimi de 4 milyona çıkartmayı hedefliyor. Üretilen gözlükler ise iç piyasaya ve 12 ülkeye ihraç ediliyor.

Asıl mesleğinin optisyenlik olduğunu belirten Bülent Yazıcıoğlu, Diyarbakır'da sağlık alanına yatırım yapmakta olduğunu ve daha sonraki yıllarda kentte gözlük imalatı ile ilgili neden bir üretim olmasın şiarıyla bu işe başladıklarını söyledi.

Araştırmaları sonucu İtalya, Fransa ve Çin'de gözlük imalatı yapan fabrikalardaki iş ve işlemlerin nasıl olduğunu 1 yıllık çalışmalarıyla 6 arkadaş ile birlikte Diyarbakır'da fabrika kurarak işe koyulduklarını dile getiren Yazıcıoğlu, “Metal işleri sanayi sitesinde ihtisas amaçlı 500 m2'lik alanda başladık. Önce tr90 dediğimiz (kemik) çerçevelerin üretimine ağırlık verdik daha sonraki yıllarda' da metal gözlüğün Türkiye' de az üretildiğinden dolayı ithalatı yoğun gözlükler için bu alanda' da arkadaşlarımıza yer açtık, yatırımlar yaptık. Metal işleri sanayi sitesinde yaklaşık 40 kişi ile faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır da bir üst ihtisas olan Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. etap da yatırım yapma işine girdik. Bu yatırımımızı da 2022 yılının başlarında tamamlayıp, Metal İşleri Sanayi Bölgesinde tesisimizi buraya taşımız olduk” dedi.

Tr90 (kemik), metal ve güneş gözlüğü yatırımı yaptıklarını, ürettikleri gözlükleri Türkiye optisyenlik müesseselerine dağıttıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, “Fuarlar ve dış ticaret çalışmalarımız sonucunda birçok Ülkeye de ihracat yapmaktayız. Kendi tescilli markalarımız veya yurt dışında fason olarak da birçok firmaya gözlük imalatı yapmaktayız. Şu anda 125 çalışanımız var, aylık olarak 150 bin adet gözlük üretiyoruz. Yıllık da 2 milyon yapmaktayız. Yatırımlarımıza da devam etmekteyiz. Çalışanlarımızı bayan ve erkek olarak istihdam etmekteyiz. Ama pozitif ayrıcalık yaparak ürettiğimiz gözlüklerde de kadın elinin değmesi sonucu daha ince ve modern bir tasarım oluştururken, kadınlarımızın da büyük katkılarının olduğunu gördük” diye konuştu.

“Görüştüğümüz ülkelerle birlikte bunu yaklaşık 24 ülkeye çıkartacağımızı göreceğiz”

Çalışan sayısını 2023-2024'ün sonlarında 200 kişiye çıkararak, yıllık 4 milyon gözlük üretme hedefinde olduklarını aktaran Yazıcıoğlu, “Şu anda 12 ülkeye süre gelen ihracatımız var ve bunun yanında görüştüğümüz ülkelerle birlikte bunu yaklaşık 24 ülkeye çıkartacağımızı göreceğiz. Özellikle İtalya, Fransa ve Almanya son yıllarda gözlük konusunda ve markalar nezdinde bildiğimiz ülkelerdir. Bunların da üretimleri Çin'e kaymış durumdaydı. Biz de Türkiye'nin bir Çin'i olabilecek bir potansiyelde olduğunu gördük. Genç nüfusun yoğun olduğu bölgemizde ve işsizliğin çok olduğunu gördük. Bunu avantaja çeviririz düşüncesi ile hem ülkemiz açısından ithalatı azaltalım hem buradan da ihracatı bir yere getirme düşüncesindeyiz. İleriki süreçte Çin'den çok Avrupa'nın gözünü ülkemize çevirmenin heyecanında olacağız” şeklinde konuştu