Azerbaycanlı fenomen Nadjiba Türkiye'de

Azerbaycan'ın fenomen isimlerinden işletme ve butik sahibi Nadjiba Ahmedi Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan'da youtuber ve influencer olan Nadjiba Ahmedi kısa süre içerisinde elde ettiği takipçi sayısı ile birlikte geniş bir kitleye hitap ediyor. Yarım milyonluk instagram hesabı ile hayatını paylaşan fenomen Türkiye'ye geldi. Hayranları ise, Türkiye'de neler yapacağını, iş için mi geldi gibi soruları sormaya başladı. Türkiye'deki influencerlar gibi makyaj videoları ile Azerbaycan'da bir anda yükselen Nadjiba Ahmedi, güzel tavırları mimikleri ve yaşantısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa süre içerisinde yarım milyon takipçiye ulaşan başarılı kadın şimdilerde ise instagramda influencerlık yaparken aynı zamanda da hem mekan işletiyor hem de bir kadın butiği işini devam ettiriyor. Youtube kanalını 3 yıl önce oluşturan Nadjiba Ahmedi şimdilerde ise ajanslar ile işbirliği içerisinde devam ederken tüm dünya tarafından neredeyse tanınır hale geldi. Yaptığı işler ile dikkatleri üzerine toplayan başarılı kadın youtubeda 72 bin aboneye sahip. Azerbaycan Bakü'de Cheers Cafe mekanını işleten Nadjiba Ahmedi başarılı kariyerini sürdürüyor.

Mekan sahipliğinin yanı sıra kendisine ait “Estilo Bakü” giyim markasının da işlerini üstlenen Nadjiba Ahmedi 303 bin takipçiye sahip. Kısa süre içerisinde elde ettiği başarılar ile birlikte hem Azerbaycan'da hem de tüm dünya ülkelerine kargo gönderiyor. E-ticaret sektöründe de başarılı kariyerini sürdüren Nadjiba Ahmedi şimdilerde ise Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan'da gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de de takip edilen Nadjiba Ahmedi geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelmesinin sebebi ve yeni projelerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Azerbaycanlı influencer güzelliğinin yanı sıra, hayat dolu yaşantısı ile birlikte takipçilerine göz kırpıyor. Samimiliği ve sevecen tarafı ile yakın süreçte 500 bini aşkın Instagram takipçisine ulaşan Nadjiba Ahmedi şimdilerde ise Azerbaycan'ın en ünlü influencerları arasında yer alıyor. Türkiye'den de binlerce kişinin takip ettiği Nadjiba Ahmedi Türkiye'de yapacağı işler, etkinlikler ve projeler ile şimdiden takipçilerini oldukça heyecanlandırmışa benziyor.