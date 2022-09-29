Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili intihar etti, baba emin olmak için Diyarbakır'a geldi

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu katili Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde intihar etti. Baba Mustafa Haytaoğlu, emin olmak için kente gelerek savcıdan bilgi aldı.

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde intihar etti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Münevver Karabulut olayında dile getirilen şüphe üzerine kente gelip savcı ile görüştükten sonra emin oldu.

“Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu”

Diyarbakır Adliyesi önünde habercilere açıklamada bulunan Mustafa Haytaoğlu, kafasında soru işaretleri kalmasın diye geldiğini söyledi. Haytaoğlu, “Münevver Karabulut olayında böyle bir şüphe oldu. Babası bunu dile getirdi. İşi sağlama almak için geldim. Ona Allah, rahmet etsin de diyemiyorum, ateşi bol olsun da diyemiyorum. Her şeyi Allah'a havale ediyorum. Orada onu avukatları savunamayacak, tek başına olacak. Belasını buldu. Bir nebze de olsa benim, yakınlarımın, ailemin, çevremin yüreğine su serpildi. İçimde kalan şu, bize bu iyiliği yaptı, intihar etti” dedi.

“Vicdanımı rahatlatmak içi, çocuğumun yanına çok rahat gitmek için buraya geldim”

“Keşke çocuğumun kaybolan kafasını, kaybolan ellerini bazı uzuvlarını yerini söyleyerek kendini öldürseydi” diyen Haytoğlu, “Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Bu haberi duydum, emin oldum, yine de vicdanımı rahatlatmak için, çocuğumun yanına çok rahat gitmek için buraya geldim. Allah herkesten razı olsun. Devletimiz, hükümetimiz, herkes sahip çıktı. Emin oldum, savcıyla konuştum, ailesinin gelip alacağını, başka bir cenazeyi almayacağını. Kafam rahat olmazsa burada yatar, gitmem dedim. Sağ olsun savcı bey ikna etti” şeklinde konuştu.

“Haber yapacakken haber oldu”

Haytaoğlu, “Kuzumun mekanı cennet olsun, babasının savaştığını bilsin. Işıklar içinde uyusun. Saat 20.00 sularında kesici bir aletle intihar ediyor. Daha sonra ambulansta vefat ediyor. Kızım bir gazeteci adayıydı, meslektaşınız olacaktı. Haber yapacakken haber oldu” ifadelerinde bulundu.

Olayın geçmişi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu polise kayıp başvurusunda bulundu. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (49) ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet büro ekiplerinin titiz çalışması ile sorguda Ayhan, cinayeti itiraf etti.

Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haytoğlu ailesi, savcı ile görüştükten sonra kentten ayrıldı.