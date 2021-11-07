'Baba Ne Oldu' Ankara film Festivalinde seyirciyle buluştu

Yönetmenliğini Diyarbakır Sinema Ofisi Koordinatörü Yönetmen Feyzi Baran'ın yaptığı ve Doç. Dr Hakan Akelma'nın 5 yaşındaki oğlu Muhammed Barin Akelma'nın covid-19'a bakış açısını gündeme alan 'Baba ne oldu' belgesel filmi seyirciyle buluştu.

28. Adana Altın Koza Film Festivalinin ardından 32. Ankara Film Festivalinde finalist olarak yarışan filmin gösterimi Ankara Büyülü Fener Sinemalarında gerçekleşti. Film daha önce de Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen Adem Yaşin Vefa Ödülüne layık görülmüştü. Konuyla ilgili konuşan Yönetmen Feyzi Baran; "Korona virüs sürecinde tüm sağlık çalışanları inanılmaz bir gayret ve mücadeleyle süreci yürüttü. Onlar bu süreci yürütürken onları evlerinde bekleyen aileleri çocukları, anne babaları vardı. Çok sayıda sağlık çalışanı arkadaşımız öğrenci yurtlarında aylarca çocuklarından uzak bir süreç yürüttü. Bunların bu mücadelesini sağlık kökenli bir yönetmen olarak kayıt altına almayı kendime ve meslektaşlarıma bir borç olarak bildim. Nitekim onların bu mücadelesi süreçte sembolleşen bir hekim arkadaşımızın çocuğunun gözünden verdik. Film yolculuğuna yeni çıkmasına rağmen Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali gibi pek çok festivalde yarıştı" dedi.