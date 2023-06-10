Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 14 yaşındaki M.U., tartışma sonrası tabancayla babasını öldürdü. Dün gözaltına alınan M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Haziran tarihinde Eğil ilçesinde meydana geldi. İlçenin kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu Selahattin U. ile 14 yaşındaki oğlu M.U. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., tabancayla babasını yaraladı. Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinden sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.