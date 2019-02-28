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Babasının silahıyla oynadı, hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, babasına ait silahla oynayan 16 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, babasına ait silahla oynayan 16 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi merkez Şeyh Şerafettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ömer A., ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra Ömer A.'nın odasından silah sesinin geldiğini duyan aile, odaya girdiklerinde çocuklarının bedenini kanlar içinde buldu. Haber verilmese üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz çocuğu ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.


Karnından ağır yaralanan Ömer A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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