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Baca yangını an ve an kameralara yansıdı

Diyarbakır’da meydana gelen baca yangını korku dolu anlar yaşattı, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da meydana gelen baca yangını korku dolu anlar yaşattı, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacası aniden alev aldı. Çatı katına kadar atan alevler korku dolu anlar yaşatırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen baca temizlenmediği için alev aldığı öğrenildi. O anlar an ve an çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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