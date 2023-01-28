Bağımsız Ülkücüler Derneğinden evlat nöbetine destek

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 244'üncü gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek de Bağımsız Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Abdullah Demircan, dernek avukatı, Av. Hamza Yılmaz ve beraberindeki heyetten geldi.

Genel Başkan Abdullah Demircan, kimsenin evlat acısı çekmemesi temennisinde bulunarak, her şartta ailelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Dernek avukatı Hamza Yılmaz, bin 244 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için burada olduklarını vurguladı. Yılmaz, “Bugüne kadar destekçileri olduk, sonuna kadar da olacağız. 39 aile evladına kavuştu inşallah yakın zamanda diğer ailelerimizde kavuşacaktır, bu yapılan hareket sadece kendi evlatları için değil, tüm milletin evlatları için yapılıyor. Ailelerin mücadelelerine her zaman destek olacağız" dedi.