Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: "Biz hizmet için insanlık için varız"

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendilerine oy veren, vermeyen ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlara hizmet edeceklerini söyledi.

YSK'nın, KHK ile ihraç edilen belediye başkanlarına mazbata verilmeyeceği kararının ardından Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı görevi, en çok oy alan ikinci aday olan AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu'na verildi. Mazbatasını alıp görevine başlayan Beyoğlu, kendilerinin seçim süreci boyunca Bağlar'da gezmedik ev ve esnaf bırakmadıklarını söyledi. Beyoğlu, "Bu süreçte bizlere oy versin veya vermesin, önemi olmaksızın Bağlar ve Diyarbakır halkımıza şükranlarımı sunarım. Hiç kimse bu kapıda beklemeyecek, her gelen misafiri içeri alacağız. Kesinlikle hiçbir vatandaşı bekletmeyeceğiz. Hiçbir personelin endişesi olmasın, herkes rahat olsun. Biz hizmet için varız, insanlık için varız, kimseyi sıkıntıya sokacak bir durum söz konusu değildir. El birliği ile halkımıza sahip çıkacağız, Bağlar ilçemizin sorunlarını Allah'ın izni ile asgariye indireceğiz. Bu makamlar gelip geçicidir. Derdimiz makam değil, derdimiz halkımıza hizmettir. Bağlar ilçemize en güzel hizmeti el birliği ile hep birlikte yapacağız. Kimin ne sorunu olursa olsun sorunlarına çözüm bulacağız, gönüllere dokunacağız. Halkımıza hizmet bizler için onurdur. Kanunlarımız çerçevesinde herkesimin sıkıntılarını gidereceğiz zaman ve sabırla" dedi.

"Tevazu, samimiyet ve gayret ile hizmet edeceğiz"

Yaklaşık 400 bin nüfuslu Bağlar halkına tevazu, samimiyet ve gayret ile hizmet edeceklerini kaydeden Beyoğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımız Bağlar'ımıza bağlı 400 bin nüfus olan kıymetli ve değerli hemşehrilerimize tevazu, samimiyet ve gayret ile hizmetkar olma anlayışıdır. Allah'ın izni ile Bağlar ilçemize yakışır hizmetler yapacağız ve hepinizin duasını bekliyorum" ifadelerini kaydetti.