Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu esnaf buluşmalarına devam ediyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyaretinde pazar günü yapılacak ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için halktan destek istemeye devam ediyor. Seçimlerin önemine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, esnaf ve vatandaş buluşmalarında bunu sık sık dile getirerek, katılım ve oy verme çağrısında bulundu. Eski Bağlar bölgesinde bulunan Medine Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu, 20 yıldır gece gündüz demeden halka hizmet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkmak gerektiğini söyledi.