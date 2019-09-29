Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: “İnsanın yaşadığı her yere hizmet götürmek istiyoruz”

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin yol yapım ve bakım hizmetlerini sürdürdüğü Karacadağ bölgesindeki Alatosun Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçeye bağlı tüm mahalleleri modern ve yaşanılır hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Daha önceleri belde belediyesi olan Karacadağ bölgesindeki Alatosun Beldesi, 2014 yılında yasalaşan yeni yerel yönetimler yasası ile mahalleye dönüştürüldü. Bağlar Belediyesi, 14 mezranın bağlı olduğu Alatosu'nda hizmet atağı başlattı. Hummalı bir şekilde devam eden yapım ve bakım çalışmalarıyla Alatosun merkezi ve bağlı mezralar modern yollara kavuşuyor. Şu ana kadar önemli mesafe kat edilen çalışmaların kış gelmeden tamamlanması planlanıyor.

Yapılan hizmetten memnun kalan Alatosun Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine bölgeyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahallenin girişine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür pankartı asan vatandaşlar Başkan Beyoğlu'na çiçek verdi. Bölgenin kanaat önderlerinden İdris Gümüş'ün plaket takdim ettiği Beyoğlu, kendisini karşılayan çocuklarla ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. Devam eden yol yapım ve bakım çalışmalarını bir süre takip ederek belediye ekiplerinden bilgi alan Başkan Beyoğlu, kendisinin onuruna köy evinde kurulan yer sofrasına misafir olarak vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Eski Alatosun Belediye Başkanı ve bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Şeyh Ahmet Karacadağ'ı ziyaret ederek bir süre sohbet eden Beyoğlu, Hz. Muhammed'in (sav) soyundan gelen Şeyh İbrahim'in türbesini de ziyaret edip dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile Karacadağ'dan ayrılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hizmetin ilçenin en ücra köşelerine kadar götürmek için yoğun bir çaba içine girdiklerini söyledi.

“Hizmette hiç bir ayrım yapmıyoruz

Hizmette insan ayrımı yapmadıklarını dile getiren Beyoğlu, “Belediyecilikte rol modelimiz ve ilham kaynağımız olan sayın cumhurbaşkanımız belediyeler siyaset değil hizmet yapsın diyor. Gönüllere girmemizi istiyor. Biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz. İnsanın fikrine ve zikrine değil, insan olmasından kaynaklanan haklarına bakıyoruz. Bu esasla hiç bir ayrım yapmadan insanın yaşadığı her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bunda da inşallah başarılı olacağız. İki yıl gibi bir zamanda tüm köylerimize modern yollar ve asfalt çalışması yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde asfalt fabrikamızı kurup ivedilikle köylerimizin yollarını asfaltlandıracağız. Diyarbakır için şans olan Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olması da Diyarbakır ve Bağlar'a yapılacak hizmetler için büyük şanstır. Kendisi Bağlar'a önem veriyor ve bizlere her konuda destek oluyor. Biz millete efendi olmayı değil, hizmetkar olmayı şiar edinmişiz" dedi.