Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaş buluşmaların devam ediyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2019 yerel seçimlerinden sonra devraldıkları belediyede 43 ayda ilçenin geçmişe dayalı sorunlarının yüzde 80'nini çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Sırtımızı daima hakka ve yönümüzü halka çevirerek çok önemli işler başardık. Kendimi hiçbir zaman belediye başkanı olarak görmüyorum, halkın hizmetkarı olmayı daha uygun buluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağdaş belediyecilik anlayışının gereği olan, gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği anlayışını Bağlar'da hakim kılmak için yoğun çaba ortaya koyuyoruz” dedi.

“Nasıl olsa çok şey başardık, bundan sonrası için her şey bitti düşüncesiyle asla hareket etmiyoruz” diyen Başkan Beyoğlu, “Bugüne kadar nasıl çalıştıysak, nasıl her vatandaşımızın sorununu çözmek için enerji harcadıysak bundan sonra daha fazla efor sarf etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta kullandığı çok güzel bir söz var. ‘Aşkla koşan yorulmaz.' Kendinizi halka hizmetkar olarak addederseniz daha çok başarılı olursunuz. İdareciler olarak hepimiz için çok önemli bir mesajdır. İlçemizin geçmişe dayalı sorunlarının yüzde 80'inden fazlasını hamdolsun çözdük. Bunu hep birlikte başardık. Sırtımızı rabbimize, yönümüzü halkımıza çevirerek başardık. Ama bundan sonra bunun çok daha fazlasını hayata geçirmemiz lazım. Çok güzel projelerle ve yorulmak bilmeyen bir enerji ile güzel günler yaşatmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.