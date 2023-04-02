Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşla bir araya geldi

Diyarbakır'da, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayında halk buluşmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayı nedeniyle 5 Nisan Mahallesinde vatandaş ve esnafla buluştu. Sokak sakinlerinin yanı sıra çevrede bulunan esnafla da bir araya gelerek taleplerini not alan Başkan Beyoğlu, kendisini davet eden bazı ailelerin evlerine misafir oldu.

Göreve geldikten sonra gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğini en iyi şekilde yapmanın verdiği gönül rahatlığıyla halkın içinde yer aldıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Allah'a hamdolsun verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Tevazu, samimiyet ve gayretle yaklaştık. Bunun karşılığında halkımız da bize teveccüh gösterdik. Bize kapısını ve gönlünü açtı. Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ziyaretlerde bulunuyoruz, varsa sorunları çözüm geliştiriyoruz, taleplerini yerine getiriyoruz " dedi.