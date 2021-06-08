Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan, tarihi Boşat Kalesi'ne ziyaret

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Boyunlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha sonra tarihi Boşat Kalesine çıkarak kalenin tarihi hakkında bilgi alıp vatandaşlarla birlikte bir süre eşsiz manzarayı seyretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen mücadele ile bölgeye huzur geldiğini belirten Beyoğlu, "Daha önce terör belasından dolayı insanımız maalesef bu doğal güzelliklerin tadını çıkaramıyordu. Bugün hamd olsun bölgede huzur ortamı tesis edilmiştir. Bu vesile ile tarihi ve doğal güzellikleri görebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumların koordinasyonu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle bölgenin her karışına huzur geldi. Ülkemiz yer yüzü cenneti gibi. Bölgemizin her yanı da bu yapılarla doludur. Tarihi kalenin manzarası çok güzel. Etkilenmemek mümkün değil” dedi.

Öte yandan Silvan ilçesine bağlı Boyunlu Mahallesi'nde bulunan ve 8 bin yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen Boşat Kalesi, doğal güzelliği ve büyüleyen manzarası ile vatandaşlara yer yüzü cenneti havasını yaşatıyor.