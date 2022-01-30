Bağlar Belediyesi 128 kırsal yerleşim yerine ulaşımın sağlanması için çalıştı

AK Partili Bağlar Belediyesi, 49 yıl sonra Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde ulaşımı elverişli hale getirdi.

Bağlar Belediyesi'nin 24 araç eşliğinde uzman ekiplerle yürüttüğü çalışma ile karla kaplı yollar açılarak yeniden elverişli hale getirildi. Kar yağışının başlamasıyla bölgeye sevk edilen ekipler, mahalle ve mezralarda kapanan yolları açıp, mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtardı. Yerleşim yerlerindeki barınaklarda mahsur kalan hayvanları da kurtaran ekipler, Karacadağ eteklerinde çalışma koşullarını güçleştiren tipi ve kar fırtınasına rağmen ulaşımda hayatın normale dönmesini sağladı.

Bağlar Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalar mahalle muhtarlarının yanı sıra kırsal kesimde ikamet eden vatandaşların takdirini kazandı. 36 mahalle ve 92 mezradan oluşan 128 kırsal yerleşim yerinin tamamında ulaşımın normale döndüğünü belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı belediye ekiplerini tebrik etti. Beyoğlu, "Meteoroloji verilerine göre yarım asır sonra ilimizde bu kadar fazla kar yağışı oldu. Öncelikle şu hususun altını çizmeliyim ki, bu yağış kuraklık tehlikesi yaşayan bölgemiz için çok iyi oldu. Rahmet ve bereket yağdı. İlçemize bağlı olan bölgenin en büyük dağı Karacadağ çevresindeki yerleşim yerlerinde ulaşımı kendi imkanlarımızla elverişli hale getirdik. Gece gündüz çalışan belediye ekiplerimizi tebrik ediyorum. Kar yağışı ihtimaline karşı da hazır durumdayız. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan her koşulda aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.