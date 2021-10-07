Bağlar Belediyesi 2 buçuk yılda ilçeyi yeşil alana doyurdu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 1994 yılında yapılan büyükşehir belediyeleri kanun değişikliğiyle ilçe statüsüne kavuşan Bağlar'ı son iki buçuk yılda kazandırdığı yeşil alan ve doğa dostu projelerle oksijen deposuna çevirdi. Selahaddin Eyyubi, Celal Güzelses, Ahmedi Hani ve Ahmedi Hasi gibi devlet, ilim ve bilim insanlarının isimleri verilerek ayrı bir anlam kazandırıldığı parklarda vatandaşlar huzur içerisinde zaman geçiriyor.

Bağlar Belediyesi, 2019 yılından sonra hayata geçirdiği projelerle ilçenin adeta yeşil haritasını değiştirdi. İki buçuk yılda 100 bin metrekarelik alanı geçen çok amaçlı park ve yeşil alan projeleri hayata geçirildi. Çoğunluğu ilçenin gelişen yüzü Bağcılar Mahallesi'nde olmak üzere 6 park hayata geçirilirken, 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen Bağ Evi Projesi'nin önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete sunulacağı kaydedildi. Parklara, toplumda saygınlığı olan devlet, ilim ve bilim insanlarının isimlerin verilmesini kararlaştıran belediye, hemen her semt ve mahallede 6 ile 35 bin metrekare arasında değişen ölçülerdeki projeleri spordan dinlenme alanlarına kadar birçok özelliği barındıracak şekilde tasarlayarak vatandaşların günlük yaşamına da dokunuyor.

“Nerede uygun arsa bulursak park ve oyun alanı haline getiriyoruz”

Bağlar Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilen alanda yapımı devam eden 100 bin metrekarelik millet bahçesiyle beraber yeşil alan miktarı 250 bin metrekareyi geçecek. Çok amaçlı park projelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, nerede belediye ait boş ve uygun arsa bulunursa hemen değerlendirerek park ve sosyal alan yaptıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Bunları belediyemizin imkanlarıyla yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklar için oyun ve spor alanları haline getiriyoruz. Parklarımızın hepsinde bu ayrıntılar var. Son iki buçuk yılda hayata geçirdiğimiz projelerle Bağlar'da büyük bir fark meydana getirdik. Kazandırdığımız her park milletimiz için oksijen ve nefes alanı haline geldi” dedi.