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Bağlar Belediyesi, 20 yıldır ihmal edilen kırsal mahallenin yolunu yaptı

Bağlar Belediyesi, 20 yıldır yapılmayan ve vatandaşların çilesi haline gelen kırsal bölgedeki Batı Karakoç Mahallesi’nin yolunu yaparak önemli bir hizmeti hayata geçirdi.

Bağlar Belediyesi, 20 yıldır yapılmayan ve vatandaşların çilesi haline gelen kırsal bölgedeki Batı Karakoç Mahallesi'nin yolunu yaparak önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Baştan sona kadar yenilenen ve alt yapısı tamamlanan yolun hizmete girmesi bin 500 nüfuslu yerleşim yerinde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.


Bağlar Belediyesi, yaklaşık 20 yıldır yol talebi olmasına rağmen çeşitli nedenlerle yerine getirilmeyen bir kırsal mahallenin yol ve ulaşım çilesine son verdi. İlçeye bağlı kırsal bölgedeki Batı Karakoç Mahallesi sakinleri, yıllardır çözülmeyen sorunlarını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ulaştırdı. Başkan Beyoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak kısa zamanda yolu baştan sona kadar yeniledi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir görüntüye kavuşturdu.


Daha önce kullanılamayan, çamur yığını ve bataklık haline gelen yolun tamamlanması bin 500 nüfuslu mahallede sevinçle karşılandı.



Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu'na teşekkür


Önceleri köy iken yerel yönetimler yasasının değişmesiyle mahalle statüsü kazanan Batı Karakoç Mahallesi sakinleri yapılan hizmetin kendileri için çok değerli olduğuna işaret ederek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.


Başkan Beyoğlu, yıllardır çeşitli nedenlerle yapılmayan ve ihmal edilen köyün yolunu yaptıklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur, onların duası bize yeter. Yerleşim yerlerinin yol ve ulaşım sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” dedi.

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