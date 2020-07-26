Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, uzun yıllardır ulaşım ve altyapı sorunları yaşamasıyla gündeme gelen kırsal Alatosun Mahallesine bağlı Köm Deresi mezrasının yeni yerleşim bölgelerine 10 günde 25 ara yol kazandırarak hizmet rekoru kırdı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, son 16 ayda kırsal bölgelerde gerçekleştirdiği başarılı hizmet hikayelerine bir rekoru ekledi. Kavurucu sıcak hava ve yeni tip korona virüs salgını koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacadağ bölgesinde yer alan Alatosun Mahallesine bağlı Köm Deresi mezrasındaki yeni yerleşim yerlerine 10 günde 25 ara yol kazandırarak önemli bir başarıya imza attı.

Sel baskınlarına karşı menfez köprüler

Belediye ekipleri, olası sel taşkınlarına karşı tarımsal alanlar ve hayvanların zarar görmemesi, ulaşımın da aksamaması için bu yerleşim yerlerine 40 beton boru döşemesi gerçekleştirerek ilk kez menfez köprüler kazandırdı. 200 haneden oluşan mezra sakinleri kazandırılan hizmetlerden oldukça memnun. Mezrada yaşayan vatandaşlar, kısa sürede kazandırılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Alatosun Mahalle muhtarı Adem Karacadağ, "Karacadağ bölgesi bugüne kadar bu kadar hizmeti bir arada görmedi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu halkın taleplerini ve beklentilerini yerine getirerek hizmet seferberliğine imza attı. Allah razı olsun başkanımızdan her konuda yanımızda. Bugüne kadar böyle bir hizmet görmedik. Yolu ve menfez köprüsü olmayan yerimiz kalmadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri içinde bulunduğumuz sıcak hava ve hastalık gibi zor koşullara rağmen fedakarca hizmet ediyor. Halkımız kendilerine verilen değer ve yapılan hizmetlerden dolayı son derece mutlu” dedi.