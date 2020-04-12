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Bağlar Belediyesi 22 günde 700 hanenin ihtiyacını karşıladı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinden başlamak üzere 65 yaş üstü yaşlı, engelli, kronik hasta ve hamile vatandaşlara yönelik hizmetlerde 700 hanenin ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar ulaştırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinden başlamak üzere 65 yaş üstü yaşlı, engelli, kronik hasta ve hamile vatandaşlara yönelik hizmetlerde 700 hanenin ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar ulaştırdı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek zamanında ulaştırarak takdir topladı. Vatandaşlara hizmet etmeyi temel sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Yeni tip korona virüs kapsamında 21 Marttan bugüne kadar Bağlar ilçemizde ikamet eden kronik hasta, engelli, 65 yaş ve üstü toplam 700 haneye belediyemizin imkanlarıyla yardım ulaştırdık. Her hal ve şartlarda vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinizdeyiz. Bunu kararlı bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

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