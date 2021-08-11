Bağlar Belediyesi 28 ayda asfaltlama rekoru kırdı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 16 Nisan 2019 tarihinde devraldığı yeni dönemde ilçede asfaltlama rekoru kırdı.

Bağlar Belediyesi, 400 bini aşan nüfusuyla 36 ilden büyük olan Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde son 28 ayda gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarıyla ilçe tarihinin bu alandaki en büyük hizmet rekoruna imza attı. Yılda 600 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip olan belediyeye ait asfalt plenti ve taş kırma eleme tesisinden çıkan asfalt ve yol altyapı malzemeleriyle ilçede hizmet seferberliği başlatarak bunda başarılı olduklarının altını çizen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ''Bağlar'ın tamamını asfaltlayacağız, hizmet alamayan hiçbir nokta bırakmayacağız dediğimizde insanların çoğu bunu hayal olarak görüyordu. Çünkü Bağlar hizmetten mahrum bırakılmıştı. Ancak biz çok çalışarak verdiğimiz sözü yerine getirdik, bu başarıyı ilgili birimlerimizin özverisi ve halkımızla beraber yakaladık. Hamasetten uzak durduk, ayrım yapmadık, siyaset değil hizmet ürettik. Niyet halis olunca hizmet ve başarı geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Ama işimiz bitmedi, daha çok çalışacağız'' dedi.

''Kendi asfaltımızı üretmemiz başarıda önemli etken''

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde, ''Asfaltlanmasını istediğiniz yer varsa bize bildirin'' şeklinde talepte bulunarak ilginç bir yaklaşım ortaya koyduklarını anlatan Beyoğlu, ''Vatandaşlarımızın asfaltlama ile ilgili talep ve beklentilerini yerine getirdik. Öyle bir hale geldi ki biz şimdi onlara ihtiyaç olup olmadığını soruyoruz. İlçe merkezinin yüzde 97'sine denk gelen 297 bin asfaltlama gerçekleştirdik. Kısa zamanda kalan bölgeleri de inşallah tamamlayacağız. Tüm Diyarbakır'a yetecek kadar asfaltımız var. Asfalt plenti ve taş kırma, eleme tesisimizde asfaltın yanı sıra yol altyapı ve üstyapı malzemelerini de üretiyoruz. Hizmette bu kadar başarılı olmamızın nedeni üretimi kendimizin yapıyor olmasıdır. Ben bir kez daha kadirşinas hemşerilerime sesleniyorum. Hizmet ile ilgili ne talepleriniz varsa bize bildirin. Bu kurumun da makamların da sahibi halkımızdır. Biz onlara hizmet etmekle mükellefiz'' diye konuştu.