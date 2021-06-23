Bağlar belediyesi ambulans ve sağlık ekibi ile pandemi mücadelesinin yanında

Bağlar İlçe Belediyesinin ambulansı ve sağlık ekibi verdiği başarılı hizmetlerle pandemi döneminde sağlık kuruluşlarının mücadelesine katkıda bulunarak takdir topluyor. Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli görev yapan tam donanımlı ambulans aracı ve araçta görev yapan uzman sağlık ekibi, Acil 112 hattı üzerinden gelen ihbarları değerlendirerek önce olay yerine gidiyor, ardında hastanın durumuna göre en yakın hastaneye sevk ediyor, tedavi bittikten sonra da şehir merkezinden kırsala kadar mesafe ayrımı yapmadan vatandaşları evlerine kadar ulaştırıyor.

“Vatandaşımız memnun kalınca biz de mutlu oluyoruz”

Sağlık kuruluşlarının korona virüs süreci nedeniyle yoğunluk yaşadığını belirten Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak verdikleri bu hizmetin önemli sonuçlar sağladığını belirterek, ”Sağlık kuruluşlarımızın fedakarca mücadelesine katkı bulunmak ve yüklerini hafifletmek istedik. Bundan dolayı böyle bir hizmeti vermeyi kararlaştırdık. Tam donanımlı ambulans aracımız ve uzman sağlık ekibimiz Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor. Acil 112 üzerinden kod alıp hastalarımızı evlerinden hastaneye, hastaneden evlerine kadar ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun. Biz de bundan dolayı mutlu oluyoruz” diye konuştu.