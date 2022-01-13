Bağlar Belediyesi araç filosunu son teknoloji 5 yeni araçla güçlendirdi

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediyesi, temizlik, fen işleri ve engelli vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere 5 yeni araç alarak araç filosunu güçlendirdi.

Bağlar Belediyesi, yaz ve kış demeden aralıksız olarak sürdürdüğü hizmet seferberliğinde teknik imkanlarını güçlendirmeye devam ediyor. Belediyenin araç filosuna son teknoloji ürünü 5 yeni araç dahil edildi. Yeni araçlar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun katılımıyla Şehit Polis Memuru Atakan Arslan Hizmet Binası'nda teslim alınarak ilgili birimlerin kullanımına sunuldu.

1 temizlik yol süpürme,1 arazöz sulama, 1 çöp sıkıştırma, 1 ekskavatör iş makinası ve 1 engelli hizmet aracından oluşan yeni araçlar birimlere teslim edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarında değerlendirilecek araçların halka daha iyi hizmet sunulmasında önemli kolaylık sağlayacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli hizmet aracının ise ihtiyaç sahibi ve muhtaç sahibi vatandaşların hizmetinde kullanılacağını bildirdi.

Göreve geldikten sonra üç yıl içerisinde tarihin en büyük hizmetlerini Bağlar'a kazandırarak halk nezdinde büyük bir güven meydana getirdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Halkımızın hak ettiği güzel hizmetleri kazandırmak adına araç filomuza da takviyeler yaparak teknik imkanlarımızı artırıyoruz. Bir yandan tevazu ile vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinirken, diğer yandan halkın kaynaklarını halkın hizmetinde değerlendirerek dua kazanıyoruz” dedi.