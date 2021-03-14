Bağlar Belediyesi bölgede yetişen ilim ve bilim adamlarının isimlerini parklarda yaşatacak

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kendi imkanlarıyla inşa ederek vatandaşların hizmetine sunduğu parklara Selahaddin Eyyubi, Celal Güzelses, Ahmed-i Hani gibi bölgede yetişen alim, ilim ve bilim insanlarının isimlerini verecek.

Bağlar Belediyesi, kendi imkanlarıyla inşa ederek vatandaşların hizmetine sunduğu park ve yeşil alanlara Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla bölgede yetişip dünyaca tanınan önemli ilim insanlarının isimlerini vererek, bölge halkının takdirini kazandı. Belediyenin binalarına da bölgeden yetişen alim ve ilim insanlarının portre, hayat hikayeleri ve sözleri işlendi. Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi, ilim ve bilim adamı Ahmed-i Hani ve Şark Bülbülü lakaplı Celal Güzelses gibi isimlerin genç nesiller tarafından benimsenmesini istediklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, tarih ve değerlere ilgisi olmayan ucubeleri dikmek yerine hakiki değerlerin çocuklar tarafından bilinmesini istediklerini kaydetti.

Bölgeye has ağaçlarla donatılan parklara anlamlı isimler

Son iki yılda 80 bin metrekareden fazla yeşil alan çalışması yaparak kendi imkanlarıyla ilçeye yeni park ve dinlenme alanları kazandıran Bağlar Belediyesi, bölgeye ait çınar, meşe, sığla, kandil ve lale ağaçlarını monte ettiği bu eserlere verdiği isimlerle de yankı uyandırdı. Başkan Beyoğlu, "Şehrin her tarafına bölgenin tarihi ve kültürü ile ilgisi olmayan ucubeler dikerek şehrin estetiğini bozmak yerine hakiki değerlerin isimlerini yaşatmayı uygun bulduk. Çok sayıda teşekkür mesajı aldık, Selahaddin Eyyubi, Celal Güzelses, Ahmed-i Hani ve diğer değerlerimiz. Bunların hepsinin ilim, bilim, sanat ve gönül dünyamızda müstesna yerleri var. Bu milletin hakiki özü ve değerleri bunlardır. Halkımızla hiçbir ilgisi olmayan ve bölgemizi yansıtmayan ucubeler dikmek yerine eserlerimize kendi değerlerimizin isimlerini verdik. Halkımız bu kararlardan çok memnun. Yüzlerce teşekkür mesajı alıyoruz. Bundan sonra hayata geçireceğimiz eser ve projelere de yine bölgemizde yetişip ülkemize ve dünyaya mal olan değerlerimizin isimlerini vereceğiz" dedi.

Belediye binalarına ilim insanlarının portre ve sözleri yerleştirildi

Bağlar Belediyesi, belediye binalarının içini de bölgede yetişen ilim, sanat ve bilim insanlarının portre, hayat hikayeleri ve anlamlı sözleriyle donattı. Medeniyetlerin beşiği olan bir bölge olduklarını anlatan Beyoğlu, "Bölgemizde yetişen ve maalesef zamanla unutturulan değerlerimiz var. Birer derya olan bu isimlerin çoğu yeni nesiller tarafından bilinmiyor. Binalarımızı Ahmed-i Hani, Molla Ahmed-i Ceziri ve diğer değerlerimizin portre ve sözleriyle donattık. Kendi tarihini ve kültürünü unutan toplumlar yozlaşır. Bizim gayemiz bunun önüne geçmektir" diye konuştu.