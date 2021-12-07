Bağlar Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mevsim koşullarının elverişli olmasından yararlanarak gerçekleştirilen çalışmalarla mahallede birçok sokakta çalışmalar devam ediyor. AK Partili Bağlar Belediyesi, modern yaşam alanları ve gelişen yüzüyle örnek gösterilen Bağcılar Mahallesi'nde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yaz dönemi boyunca birçok cadde ve sokak asfaltlanırken, yeni yapılan ara sokaklarda kaldırım inşa etme ve parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bağlar halkının huzuru için yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mevsim koşullarının da elverişli olmasını fırsat vererek birçok bölgede çalışma yürütmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Beyoğlu, “Bizim için hizmetin zamanı ve mazereti yok. Yılın her günü şartlar ne olursa olsun sahadayız, her yerde vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bağcılar mahallemiz sadece Bağlar'ın olmayıp, aynı zamanda Diyarbakır'ın örnek ve model yüzüdür. Burada yeni açılan yerleşim alanlarına yönelik olarak cadde ve sokakları güzelleştiriyoruz. Milletimize söz verdiğimiz üzere ilk günkü heyecanla tüm imkanlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Bağlar halkı hizmetin en güzeline layıktır” dedi.