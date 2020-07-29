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Bağlar Belediyesi camileri bayrama hazırladı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Bayram namazı ve cuma namazı dikkate alınarak Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, tespit edilen camilerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Aynı anda hem dezenfekte, temizleme ve kurutma özelliği olan son teknoloji ürünü akıllı araçlarla yapılan çalışmaların ardında camiler hijyen hale getirildi. Kırsal yerleşim yerlerindeki camileri de kapsayan çalışmalar, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, titiz ve hummalı bir çalışma ile camileri bayram öncesinde steril hale getirdiklerini söyledi. Beyoğlu, “Milletimize karşı hissettiğimiz sorumluluğun gereği olarak hem ilçemizdeki hem de talep üzerine Diyarbakır'daki diğer camileri dezenfekte ve temizlik çalışmasıyla bayrama hazırladık” dedi.

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