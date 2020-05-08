Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne tam donanımlı park kazandırdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü alanı içerisinde tam donanımlı park yaparak emniyet mensuplarının hizmetine sundu. Eski Diyarbakır Havalimanı'nın bulunduğu alanda hizmet veren Çevik Kuvvet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda dinlenme parkı ve oyun bölümleri inşa edilerek emniyet mensupları ve ailelerinin hizmetine sunuldu. Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılı anısına Nisan ayında yapımına başlanan proje çerçevesinde ağaç dikip çim ekimini gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, tam donanımlı oyun parkını da monte ederek parkı hazır hale getirdi. Çevre düzenlemesi de yapılan parkın içinde yeşil alanlar oluşturuldu. Şu ana kadar ilçenin bir çok yerinde ağaç dikme projesini hayata geçirip yeşil alanlar oluşturan, dinlenme parklarının bakım ve eksiklerini gideren Bağlar Belediyesinin Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne kazandırdığı tam donanımlı park emniyet mensuplarını memnun etti.

“Yeşil bir Bağlar oluşturmak için çalışıyoruz”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için fedakar bir şekilde görev yapan emniyet mensuplarına bu hizmeti kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yeşil bir Bağlar oluşturmak için farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, “Hizmete hazır hale getirdiğimiz bu güzel parkın, vatandaşlarımızın can güvenliği ve huzuru için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Şu ana kadar kentimizin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yöndeki hizmetlerimiz devam edecektir. Bugüne kadar kentimizin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği millet bahçesi projemiz var. Ayrıca ilçemizin birçok yerinde ağaç dikiyoruz, yeşil alanlar oluşturuyoruz. Ülkemizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve asayişi için özverili şekilde çalışan emniyet teşkilatımıza bu güzel parkı kazandırdık. Emniyet mensuplarımız için hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Yeşil alanlar oluşturma hizmetlerimiz devam edecek. İlçemiz, farkındalık oluşturmak yeşil alan çalışmalarıyla her geçen gün biraz daha Diyarbakır'ımızın oksijen deposu haline geliyor. Bağlarımızı tarihteki misyonuna kavuşturmak istiyoruz ” dedi.