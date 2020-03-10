Bağlar Belediyesi çocukları Kur'an-ı Kerim ile tanıştırıyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi bünyesindeki 4 eğitim destek merkezinde çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmeye başlandı. Uzman öğreticiler tarafından verilen derslere çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Bağlar Belediyesi, dini eğitim alanında belediyenin Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Solin Çocuk Oyun Evi ve Kardelen Kadın Evindeki 4 merkezde çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim dersleri verilmeye başlandı. İlçeye bağlı 4 ayrı semtte hizmet veren merkezlerde okul saatleri dikkat alınarak başlatılan çalışmada çocuklara uzman öğreticiler tarafından Kur'an-ı Kerim dersleri verilirken, eğitimlerden şu ana kadar 150 öğrencinin faydalandı. Başkan Hüseyin Beyoğlu, belediye tarafından ilk kez başlatılan dini eğitimin temel bir gereksinim olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, göreve geldikten sonra milli ve manevi değerlere bağlı şuurlu bir nesil yetiştirmek amacıyla başlattıkları eğitime destek faaliyetlerinde önemli bir aşamaya geldiklerini ifade etti. Kur'an kurslarındaki temel eğitimin önemine dikkat çeken Beyoğlu, ”Kurslarımız tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıktır. Gayemiz şuurlu nesillerin yetişmesine vesile olmaktır. Kuaförlük kursunu tamamlayıp güzellik merkezi açan ya da işleten kursiyerlerimiz var. Yine çocuk gelişimi ve dikiş nakış kurslarını tamamladıktan sonra işletmeler tarafından istihdam edilen kursiyerlerimiz olduğunu biliyoruz. Bu merkezlerimizde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyoruz. Vatandaşlarımızı bu merkezlerimize bekliyoruz" dedi.