Bağlar Belediyesi, çocukların oyun parkı talebini yerine getirdi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyareti sırasında, “Burada oyun oynayacak bir alanımız yok” diyerek talepte bulunan çocukların isteği üzerine Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ne yeni çocuk oyun parkı kazandırıldı.

Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında sohbet ettiği çocukların talebinin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bakımsız durumda olan alanı önce modernize ederek kauçuk döşedi, ardında da çocuk oyun grupları monte ederek mini bir oyun parkına dönüştürdü. Bir süre önce atıl durumda olan alan, çocukların eğlenerek oyun oynadığı ve huzurlu vakit geçirebildiği bir alan haline geldi.

Talebin çocuklar tarafından mahalle ziyareti sırasında kendisine ulaştırıldığını anlatan Beyoğlu, “Bunu bir emir olarak telakki edip hemen yerine getirilmesini sağladık” dedi.

Çocukların, dünyanın en masum varlıkları olduğunu belirten Beyoğlu, “Her ziyaretimizde çocuklara ayrı bir önem verip taleplerini dinliyoruz. Burada da haklı bir şekilde oyun parkı talepleri vardı. Çocuklar mutlu ve huzurlu olursa, şehrimiz huzurlu olur ve gelişir. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize o zaman. İlçemizde atıl durumda bulunan alanları çocuklarımız için değerlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün bölgemizde çok şükür huzur var ortamı sağlanmıştır. Bağlar'ı artık olumsuz görüntülerle değil, yaşama değer katan güzelliklerle gündemdedir. Çocukların mutlu olduğu huzurlu bir dünya için çalışıyoruz” diye konuştu.

Parkta huzur içerisinde oyun oynayan çocukların mutlulukları görülürken, aileleri de talebin yerine getirilmesinden ötürü Beyoğlu'na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.