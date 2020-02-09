Bağlar Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren doğal afetin yaralarını sarmak için seferberlik ilan eden Diyarbakır Bağlar Belediyesi, teknik imkanları ve personeli ile Elazığ'da hizmet vermeye devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardında geldiği Elazığ'da deprem mağdurlarının yaralarını sarmak için anlamlı bir destek sağlıyor. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren Elazığ'a giden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile belediye ekipleri burada görev yapmaya devam ediyor. Belediyenin araçları ve personelleri, AFAD koordinasyonu ile gelen yardımları ihtiyaç sahibi deprem mağdurlarına ulaştırıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremin tüm yaraları sarılana kadar deprem bölgesinde yer almaya devam edeceklerini söyledi.

“Kardeşlerimize karşı görevimizi yerine getiriyoruz”

Deprem mağduru Elazığlı vatandaşların hizmetinde olmanın kendileri için her şeyden önce vatandaşlık ve imanın gereği olduğunu aktaran Beyoğlu, “Teknik imkan ve personel dahil imkanlarımızla buradayız. AFAD koordinasyonunda görev yaparak milletimize hizmet ediyoruz. Kardeşlerimizin tüm yaraları sarılana kadar da hizmete devam edeceğiz. Devletimiz ve hükümetimiz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumları ve imkanlarıyla deprem bölgesinde yer alarak büyük bir sınavın üstesinden başarıyla gelmiştir. Bizim de bunda bir nebze katkımız olduysa bunu milletimize karşı vefa ve hizmet borcu olarak kabul ederiz” dedi.